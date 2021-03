Očima Saši Mitrofanova: Státe, proč máš obě ruce levé?

Je zjevné, co okamžitě napadlo spoustu spoluobčanů a hned to dali najevo ve veřejném prostoru: Vymysleli si sčítání lidu, ale hlásili se jim tam lidi. K odborné stránce problému se vyjádřili specialisté a servítky si nebrali. „Je až s podivem, že instituce, která měla dostatek času na tvorbu a testování celého řešení, navíc instituce odpovědná za sčítání voleb, svoji úlohu nezvládla. Nemohou se vymlouvat na hackerský útok, protože by tím podlomili otázku regulérnosti sčítání voleb,” uvedl IT expert ze společnosti AD24 Radek Šalomon.