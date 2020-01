Očima Saši Mitrofanova: Smutno jak sviňa, ale radost zůstává

To není případ, kdy stačí vyslovit jméno a každý bude vědět, o koho jde. Ale je pravda, že miliony lidí na celém světě to vědí velmi dobře a včera, po oznámení smutné události, ji prožily naplno. Jak napsal jeden český uživatel: „Je mi smutno jak sviňa.“

Nebudu vysvětlovat, proč Monty Pythony pokládám spolu s Beatles za to nejlepší, co přineslo minulé století. Jednak na to nemám místo, jednak to vysvětlit nejde, protože buď to člověk uznává, anebo je naladěn jinak a pak to nemá cenu.