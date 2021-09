Očima Saši Mitrofanova: Případ Jurečka: hlídat politiky, aby nezdivočeli

Hluk netrval dlouho. V pátek Jurečka prohlásil, že lidovci budou požadovat záruky, že případná vládní koalice s jejich účastí neschválí manželství pro stejnopohlavní páry. V sobotu uvedl: „Někdy se během rozhovoru nepodaří všechno dobře vysvětlit, a to moje včerejší vyjádření patří mezi ně. V otázce manželství pro všechny platí již v minulosti deklarované, co jsme za Spolu řekli, a to, že bude každý poslanec hlasovat podle svého uvážení.”