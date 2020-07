Očima Saši Mitrofanova: Není Vasil jako Vasil po třiceti letech

Při té příležitosti padla otázka, která zazněla mnohokrát předtím: jak se slučuje prezidentská ambice v demokratickém Česku s někdejším Pavlovým členstvím v KSČ. Současní komunisté z KSČM, bazální komunisté s kdysi narychlo odhozenou legitimací a nedemokraté z jiných stran a mocenských kruhů v poslední době zvedají hlavu a pohled do jejich tváře nečiní demokraticky založeným lidem žádné potěšení. Tato otázka tedy padnout musela.

Pavel nabízí státu a jeho občanům službu. Je to na posouzení občanů. Potřebují muže s těmito zkušenostmi v čele státu? Je někdejší členství v KSČ v tomto případě fatální zátěž?

Tři pilíře světového uspořádaní – USA, Čína a Rusko – se zrovna nevyvíjejí směrem, který by zajišťoval bezkonfliktní budoucnost pro naše děti a vnuky. Státy jako Česká republika se buď dokážou chytře včlenit do mezinárodních společenství, která jim budou s to garantovat nezávislost, nebo mohou ztratit samostatnost pod tlakem nových chtivých říší.