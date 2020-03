Očima Saši Mitrofanova: Lidé vir porazí. A snad i nemoc šílených politiků

Samospráva v místech se snaží ulehčit spoluobčanům život v nenormálních podmínkách, které nezavinili. Mladí lidé se nabízejí jako pomoc starším, kterým se nedoporučuje chodit ven. Medici jsou připraveni podle svých vědomostí a schopností nastoupit v nemocnicích. O lékařích a zdravotních sestrách nemluvě, plní své poslání. I když jim často schází to, co mít měli, a co vláda, která dnes vyhlásila nouzový stav, předtím zaspala zde .

Pokud jde o samotná vyhlášená opatření, jsou v souladu se zákonem zde . Došlo k okolnostem, za kterých se vyhlásit musela. Nejen kvůli tomu, aby se nemoc dále nešířila tak rychle, jak by se to nejspíše stalo bez těchto drakonických, přesto zákonných kroků. Ale i proto, že jsme ve středu Evropy a kolem nás působí určitý dominový efekt, kdy jednotlivé státy přikročují k podobným mimořádnostem, ať už jsou méně, či více tvrdé než v Česku.

Není důvod pochybovat, že lidé nakonec nový koronavirus přemůžou. Jde o to, aby se to stalo s co nejmenšími ztrátami na životech. Kvůli tomu se větší část světa dobrovolně uzavírá do izolace. Bude z toho ekonomický průšvih, ale životy lidí jsou důležitější.