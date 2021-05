Očima Saši Mitrofanova: Lekla se vláda vlastní odvahy?

To se odehrává na moskevském Rudém náměstí 9. května. Malý kvíz: V kterém roce se to děje? Odpověď není jednoduchá. To se mohlo dít kdykoli počínaje rokem 1965 v Sovětském svazu. Dříve ne, protože Stalin zakázal slavit konec války. Vojáci, kteří se vrátili z Evropy, se mu totiž začali bouřit, že se tam žije líp. Tak proti nim rozpoutal represe. Svátek nařídil až Brežněv.

Jenže správná odpověď je úplně jiná. Dělo se to včera. I s těmi soudruhy (oslovení v ozbrojených složkách) i se sovětskou hymnou (ruská má pouze pozměněná slova). Publicista Leonid Gozman ihned zareagoval na projev Vladimira Putina na přehlídce a vystihl jeho smysl: „Fakticky přirovnal k nacistickému Německu všechny, s nimiž je stát, v jehož čele stojí, v konfliktu. To je však celý svět. Opět se chystáme válčit?“

Že v tu chvíli naslouchal Putinovi český velvyslanec v Moskvě, kterého tam vyslalo české ministerstvo zahraničí, bylo nedůstojné. Plivnutí do tváře Spojencům jen proto, že dnes jsou to členské státy NATO, patřilo i Česku. Agrese, která prýštila z defilujících vojáků a jedoucích smrtonosných zbraní, byla adresována NATO – Česku také. Ba co víc, tento bezduchý stroj na zabíjení, který se pyšně předváděl na Rudém náměstí, v Česku zasáhl a zabil dva české občany. Kvůli zveřejnění této informace zařadil Kreml Česko na listinu nepřátelských zemí. A český velvyslanec jde slavit na Rudé náměstí?

Ministerstvo zahraničí to zdůvodnilo nutností uctít bojovníky proti nacismu. Jenže ty nikdo v Rusku fakticky neuctívá. Běží rok co rok nevkusná státní kampaň, v jejímž rámci se naposledy dětičky měly tvářit jako hroby jejich pradědečků. Slogan je Na Berlín! či Můžeme to zopakovat! Země je dávno zachvácena shora nasazovanou militarizací a přípravami na válku. Také proti Česku. Hybridní válka ostatně trvá už roky.

Je přece možné uctít památku vojáků, kteří zahynuli v roce 1945 na českém území, a udělat to důstojně. Takový pietní akt proběhl 8. května nejen na nejvyšší úrovni a nejen v Praze.

Kolegové z Klubu vojenské historie ve Znojmě, uctili památku padlých vojáků. Za ty obyčejné "kluky", kteří tady v květnu 1945 padli při bojích s německou armádou...a nejen za ně, ale i za Rumuny či US piloty co na Moravě mají své hřbitovy... pic.twitter.com/EmKwkQmiqR — Miloš A. LUDVÍK (@LudvikMilos) May 9, 2021

Babišova vláda se ale jakoby zalekla své předchozí odvahy vůči ruskému agresorovi. Nepřipojila se k baltským státům, jejichž zástupci nenavštěvují oslavy nepřátel. Kreml se teď může uklidnit a zařadit Česko zpět mezi uřvané trpaslíky s lokajskou povahou.