Očima Saši Mitrofanova: Kdyby mládí vědělo… Tak by to nebylo mládí

Ve zprávě o tomto průzkumu se mimo jiné píše: Koalice Pirátů a STAN se drží s 20,5 % na třetí pozici. Největší podporu má stále mezi lidmi s maturitou a VŠ vzděláním. Dále u lidí do 34 let. Jedním z výrazných problémů koalice Pirátů a STAN je stále nižší deklarovaná účast mladých lidí do 34 let.

Kdyby kvůli nezájmu mladých lidí propadla tato koalice (pracuji jen s tímto údajem, nechávám stranou mladé hlasy pro jiné subjekty), znamenalo by to posílení populistů a nacionalistů při povolebním uspořádání země. Dopad by to mělo na všechny věkové skupiny obyvatelstva. Ale politika, ostatně jako život sám, je cynická a neúprosná. Čím je volič starší, tím má vyšší pravděpodobnost, že v systému, kterému pomůže na svět svým hlasem, nebo se o to postarají jiní, dlouho žít nebude. Takže mladší voliči, kteří na volby kašlou, si zadělávají na průšvih především pro sebe.

Proto se ve veřejném prostoru debatuje o tom, co vlastně politici před volbami této generaci nabízejí. Názory jsou různé. Vysloveně kritické a vedle toho vyvážené. Jestli tyto nabídky nebo tyto veřejné diskuse nějak pohnou s neochotou jít k volbám ve věkové skupině do 34 let, bůh suď. Otázka rovněž zní, jestli nejde o přirozený jev.

Tuto úvahu píšu s chápáním, že lidé ze zmíněné věkové skupiny ji číst ve velkém rozhodně nebudou a případný čtenář předmětného věku nejspíše nikdy nevezme vážně, co ten stárnoucí bílý heterosexuální muž tady plácá. (Sem patří velikánský rozchechtaný smajlík, tak si ho zde prosím představte.)

Vždyť jsem byl navlas stejný. Ne že bych slepě vyznával Lennonovo Nevěř nikomu, komu je přes třicet. Ale vnímal jsem starší lidi jako bytosti, které vyrostly v jiném světě, vyznávají jiné hodnoty, moje vnímání světa nesdílejí ani sdílet nemohou – a nakonec to všechno vypadalo jako normální chod světa. I to, že často byli tito stařešinové se svými poučeními děsně otravní.

Věková skupina, která se v podstatě narodila a vyrůstala po listopadu 1989, vnímá předlistopadové doby asi jako bitvu na Bílé hoře. Kdo nebo co by je dokázalo přesvědčit, že tyto doby chce část současné politické reprezentace v mírně upravené podobě vrátit? Snad jen vlastní rozbitá ústa.