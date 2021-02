Očima Saši Mitrofanova: A co na to občan?

„Lhali jsme ráno, lhali jsme večer… Bylo úplně jasné, že to, co říkáme, není pravda. Přitom jsme čtyři roky nedělali vůbec nic. Nic. Nedokážete mi říci jediné podstatné vládní opatření, na které bychom mohli být hrdí.“ Kdyby to bylo v A-Z kvízu, následovala by otázka: Kdo je autor těchto slov a kdy zazněla?