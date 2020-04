KOMENTÁŘ: Zpět do hry - Josef Koukal

V prvních týdnech dostala silný mandát konat. Bylo to správné rozhodnutí soudě dle výsledků. S anglickým klidem a německou disciplínou - mimochodem lépe než Angličané a Němci - jsme přijali pravidla a docela si na ně zvykli. Po počátečních zmatcích jedeme podle plánu, senioři už vědí, kdy mají nakupovat, v pondělí se otevřela první část živností, do 8. června, možná i dřív, se s rouškami a rozestupy rozjedeme v podstatě naplno. Zastavili jsme exponenciální šíření nemoci, získali jsme čas a můžeme si dovolit mezidech.

Navrhuji vrátit do hry parlament. Teď už nejde o vteřiny. Prodloužení nouzového stavu se snese i s rozvolňováním režimu. I kdyby veškerá bezpečnostní opatření přestala zítra platit, lidé šije ponesou ještě dlouho s sebou. Takový ten přístrach, který je přítomen za každými humny, nás bude provázet dál.

Sněmovna a Senát mohou do režimu protikoronavirových opatření zasáhnout s ohledem na voliče takové či makové, jichž se týkají. Nyní už se můžeme bavit o odůvodněnosti jednotlivých kroků s přihlédnutím k tomu, co přinese budoucnost. Nejsem kupříkladu spolu s prezidentem přesvědčen, že je nutné bleskově navyšovat schodky státního rozpočtu bez rozvahy nad škrty ve výdajové tabulce.

Dvousetmiliardový polštář měl zajistit, aby hospodářství státu nepadlo. Nyní už je na velkém zvážení, kolik dalších stamiliard si bude vláda půjčovat. Vracíme se k normálnímu provozu společnosti, a tedy i přirozenému soutěžení o to, kdo a jak bude se svými zájmy slyšen a zastoupen. Budeme svědky zcela normálních tahanic právě o kompenzace za dobu vládních omezení. Vyhrnout rukávy by si měli po nečekaných prázdninách soudci, na občanskoprávních úsecích je čeká stěží předvídatelné, ale každopádně velké penzum práce.

Máme za sebou netypické Velikonoce, pomlázku jako přestupek nezažil doposud nikdo. Vánoce mohou být ještě netypičtější, a co si budeme namlouvat, pro mnohé málo šťastné a veselé. Půlroční odklad splátek na hypotéky a mnohdy vydřidušské spotřebitelské úvěry je sice úlevný, ale v září nebo říjnu přijdou na přetřes dlužné částky plus úroky. Kdo se k plnění takových podmínek zavázal, by měl už dnes šetřit.