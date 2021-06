KOMENTÁŘ: Zbytečná patálie očkovaných v zahraničí – Thomas Kulidakis

Je to zbytečný zádrhel, který neplatí jen pro USA, ale také pro jiné země. Je zajisté záslužné, že Česká vláda podporuje ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, aby jezdil vyjednávat o dvoustranných dohodách uznání vakcinace. Dokonce už tři týdny po první dávce. Je také fajn, že sousední země a dovolenkové destinace jsou už přístupné.

Problém je u lidí, kteří studují nebo pracují v zahraničí a nepatří mezi šťastlivce, očkované například na Slovensku, v Německu, Rakousku, Maďarsku, Srbsku, Chorvatsku a podobně. Naše země totiž tamní certifikáty uznává. Když je uzná takovému třeba Chorvatovi, může i Čechovi v Chorvatsku očkovanému.

V případě Spojených států amerických, očkujících převážně vakcínou Moderna a Pfizer/BioNTech, to ale možné není. Stejně jako u dalších třetích zemí očkujících třeba AstraZenekou. Je to ovšem do nebe volající nesmysl, protože to přece jsou stejné vakcíny jako u nás. Navíc uznané tolik vzývanou Evropskou lékovou agenturou. Ovšem Unie je zatím neuznává a my taky ne. Z rozhodnutí ministerstva zahraničí, které se neřídí ani doporučením vlastní klinické skupiny pro covid.

Místo toho se věří byrokratům, kteří si usmysleli, že kvůli varování Interpolu založenému na pár případech, může docházet k falšování certifikátů. Ovšem naši spoluobčané očkovaní v zahraničí, kde žijí a kvůli covidu třeba i dlouho museli zůstat, za byrokratické kličky nemohou. Jejich očkování by se mělo uznávat. A to nejen v případě vakcín stejných jako u nás, ale i jiných, čínských a Sputniku V. Když to jde v případě Slovenska, Srbska a Maďarska, může to jít u všech.

Nezbývá tedy než vkládat naději do aktivity ministerstva zahraničí, které by mohlo alespoň pro naše občany něco vyjednat dříve, než ministerští kolegové zdravotničtí dojdou k rozumu. Je sice pravda, že v případě USA se nejedná o tak blízké sousedy, jako jsou Slováci a Maďaři, ani o Srby, kteří svou přátelskost stvrdili darem 100 tisíc dívek vakcíny od Pfizeru a BioNTechu, podobně jako darovali například Rakušané, ale nedělá se to pro Američany, kteří o nějakém daru vakcín nám ani nemluví, ale dělá se to pro naše občany žijící v Americe. A tak stejně by to mělo být pro naše občany všude, včetně těch žijících v Rusku, v Asii nebo kdekoliv na planetě, pokud se jim podařilo získat přístup k očkování.