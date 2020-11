KOMENTÁŘ: Útoky radikálů v Evropě, radikalizace a samozvaný ochránce muslimů Erdogan – Thomas Kulidakis

V otázce kolektivní viny vyznavačů islámu je zřejmé, že za zločin několika všichni pykat nemají. Vždyť při samotném útoku se vyznamenali pomocí potřebným a policií hned tři z nich. Mladík původem z Pákistánu a dva rakouští Turci. Správně to tedy vystihl rakouský kancléř Kurz, podle nějž „nejde o spor mezi křesťany a muslimy nebo mezi Rakušany a migranty. Jedná se o boj mezi mnoha lidmi, kteří věří v mír, a těmi, kteří chtějí válku.“

Když už je řeč o šéfovi rakouského kabinetu, ten jinak v mezinárodní politice nemusí pro silná slova chodit daleko. Na unijním summitu na přelomu září a října horoval pro přísné potrestání Turecka a zastavení přístupových jednání se zemí na Bosporu, kterou nyní ovládá prezident Erdogan. Samozvaný ochránce muslimů překypující provokativními prohlášeními směrem k Evropě, který sní sen o obnově Osmanské říše, v níž on bude novodobým sultánem. Navíc stabilně hrozí migrací a narušuje hranice unie.

Turecký prezident samozřejmě není samozvaný Islámský stát, který se k útoku ve Vídni rád a s ochotou přihlásil. Řeči o tom, že náš civilizační prostor, který ostatním káže o lidských právech, směřuje k fašismu a systematicky na státní úrovni utlačuje muslimy pěstováním islamofobie, by si ale Erdogan mohl nechat od cesty. Poslední podobný výlev měl zrovna na začátku tohoto týdne v rámci konference připomínající masakr v Srebrenici. V Evropě islamofobie a programové nepřátelství k muslimům, z nichž většina je mírumilovných, na státní úrovni není.

Co se ale na státní úrovni zas a znovu projevuje, je chyba v předcházení útokům bláznů se zbraněmi. Policie reagovala ex post dobře - útočníka zlikvidovala za devět minut. Jak je ale možné, že vůbec dopustila řádění vraha, který předtím seděl ve vězení za snahu přidat se k samozvancům Islámského státu, to je ta pravá záhada, která musí být vyřešená. Stejně tak, jak se mohl z basy dostat pouhým slibem nápravy v takzvaném deradikalizačním programu.