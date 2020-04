KOMENTÁŘ: Poučení z dosavadního vývoje – Matěj Široký

Čína potvrdila svůj status totalitní země, když měnila, či přímo tajila důležité informace. To není až tak velké překvapení pro někoho, kdo dlouhodobě sleduje dění v této komunistické zemi. Země, které zareagovaly dobře, Singapur, Tchaj-wan nebo Jižní Korea, mají vlastní bohaté zkušenosti s tímto asijským hegemonem a jednají přesně naopak. Když čínská vláda ujišťovala, že se nic neděje, singapurští představitelé to chápali právě jako pobídnutí k co nejpřísnějším bezpečnostním opatřením.