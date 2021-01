KOMENTÁŘ: Nikdo se v tom už nevyzná - Jiří Pehe

Po letním a zářijovém i říjnovém chaosu ve vládním boji s epidemií nemoci covid-19 se zdálo, že už nemůže být hůř. A opravdu, vláda poté, co se v říjnu Česká republika stala světovou jedničkou v počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel, našla konečně, zdálo se, recept nejen na to, jak epidemii dostat pod kontrolu, ale také na to, jak komunikovat s veřejností.