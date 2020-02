KOMENTÁŘ: Nebezpečná turecká hra s islamisty – Alex Švamberk

Syrské jednotky v únoru po osmi letech ovládly klíčovou dálnici z Damašku do Aleppa. Zatlačily přitom radikály ze skupiny Haját Tahrír aš-Šám, jejímž jádrem je Fronta an-Nusra, nechvalně proslulá odnož Al-Káidy. Při postupu ale překročily domluvenou linii oddělující vládní a opoziční jednotky, obklíčily několik tureckých pozorovacích postů a zabily 13 tureckých vojáků.

Washington vidí šanci, že by operace v Idlibu mohla zabránit dalšímu posilování ruských pozic v oblasti a doufá, že by také přestala Ankara koketovat s Moskvou. Turecký komentátor Burhanettin Duran ve vláním listu Daily Sabah už rozehrál tuto notu, když řekl, že Turecko se přiklonilo k Moskvě jen kvůli nevhodné americké politice, která vyklízela prostor v oblasti. Vinu připsal pouze předchozímu prezidentovi Baracku Obamovi, který na Sýrii nezaútočil, když Asadův režim použil chemické zbraně. Fakt, že americké síly ze Sýrie stáhl Donald Trump, protože to bylo přání Ankary, která vidí v Kurdech hlavní nebezpečí, komentátor opomenul.