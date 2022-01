KOMENTÁŘ: Konec postsovětských autokratů se blíží – Alex Švamberk

Zdá se, že bouře jsou spontánní, demonstranty nikdo nevede a soustřeďují se hlavně na ničení symbolů moci a rabování, byť už zaznělo, že by měl Nazarbajev odejít. To by mohlo režimu usnadnit zásah, ulice v Almaty sice ovládl dav, to však neznamená, že by se režim vzdal. Kazašský prezident Kasym-Žomartov Tokajev už slíbil tvrdý postup a vyhlásil výjimečný stav v celé zemi.