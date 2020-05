KOMENTÁŘ: Konec cestování prstem po mapě a druhá vlna epidemie – Thomas Kulidakis

Už teď je možné z České republiky vyjet na dva dny na Slovensko, do Maďarska a Rakouska. Bez nutnosti prokletí čtrnáctidenní karantény nebo vyřízení drahého protikoronavirového testu. Za dovolenou u moře se bez karantény a testu můžeme vypravit na Jadran. Do Slovinska a Chorvatska.

Brzy to půjde také k moři na jih Evropy. Řecko by mělo ukončit povinnost 14denní karantény od 1. června. Podobně se otevírají také Itálie, Portugalsko a Španělsko. Brzy můžeme vyjet i na západ, do Německa, ať už za nákupy nebo prací. Jen populární a v mnohém levnější Polsko se moc nerýsuje. K nám by naopak mohli přijet sběrači ovoce, aby z úrody jahod nezbyla jen nesesbíraná hniloba.