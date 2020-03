KOMENTÁŘ: Čínská karanténa a evropské chřipkové prázdniny – Matěj Široký

Ze všech stanovišť se staly kontrolní body, kde se kontrolovala teplota a správně nasazená maska. Nošení masky se kontrolovalo všude. V každé soupravě metra dohlížel zaměstnanec, zda si náhodou masku nechcete sundat. Připomeňme si, že nošení masky je hlavně projevem ohleduplnosti vůči ostatním. Jejím primárním cílem není ochrana před nákazou, ale to, že nemocný člověk nemůže šířit nebezpečné viry dál. Masku je ideální měnit po několika hodinách, v Pekingu se akceptovaly dva dny. Nedostatek masek byl způsoben tím, že aby člověk mohl vůbec vyjít na ulici, musel mít masku. Kdo ji neměl, nebo ji měl již zničenou, se ze svého domu už nedostal a byl zastaven při první kontrole. Nemít masku se v Pekingu rovná v podstatě domácímu vězení bez možnosti si dojít nakoupit.

To není všechno. I v normálním čase každý vstup do pekingského metra připomíná

bezpečnostní kontroly na letišti. Ty byly nyní navíc vybaveny termokamerami. Pokud naměřily 37,3 stupňů, cestující byl bezprostředně, bez potřeby vyjádřit souhlas nebo snad dokonce protest, odvezen, někdy i násilím, do nemocnice.