KOMENTÁŘ: Perestrojka liberální demokracie - Alexander Tomský

Známý levicový liberál Timothy Garton Ash, jehož si najal Facebook jako poradce na cenzuru, se v anglickém deníku The Financial Times zamýšlí nad svobodou projevu „Potřebuje Západ perestrojku?” Kouzlo nechtěného! Vůbec netuší, jak se strefil do dnešního neliberálního liberalismu.