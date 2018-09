Alexandr Mitrofanov

V Rusku sedmnáct let věřila většina voličů Vladimiru Putinovi, že bude líp. Taky že zpočátku bylo, měl kliku s vysokými cenami ropy a plynu a v prvních letech nešly tak velké peníze na zbrojení a do kapes: jeho vlastní, jeho nejbližších a armády úředníků a tzv. siloviků, čili příslušníků represivních složek.

Letošní volby hlavy státu, jak poukazují ruští sociologové, vyhrál Putin proto, že jeho elektorát uvěřil všudypřítomné propagandě, že Rusko porazilo všechny v cizině, svět se řídí podle ruských přání a nyní přichází čas na nápravu sociálních poměrů v zemi, které se nelepší, ale naopak horší. Místo toho Putin podpořil všeobecně nenáviděnou penzijní reformu, Kreml oznámil, že vyšším úředníkům mimořádně přidá, a premiér Dmitrij Medvěděv řekl, že v nadcházejících šesti letech bude muset lid utáhnout opasky.

Nejdřív včerejším důvěřivcům spadly čelisti. O předminulém a minulém víkendu se toto rozčarování zhmotnilo ve výsledcích gubernátorských voleb. V Přímoří je musel Kreml zrušit, když jeho kandidát prohrál s komunistou, ale výsledky byly zfalšovány, jako kdyby vyhrál. V Chabarovském kraji a ve Vladimirské oblasti však byl propad kremelských kandidátů za nacionalisty tak velký, že nešel ručně předělat na náskok jako v Přímoří. Doba bezmezného spoléhání na to, že všechno prostě zařídí ten, jehož moudrost je nad naše chápání, a který tvrdí, že bude líp, je v Rusku pryč.

U nás nikoliv. Naopak. Andrej Babiš za pomoci ČSSD, která si přitom myslí, že děkovat budou jí, dělá kroky, které ho musí pojistit u voličů, o něž bude v dalších letech opírat své vládnutí. Důchodci dostali přidáno. První tři dny nemocenské se budou opět proplácet. Ani další populární motivy pro tuto skupinu voličů nebyly opomenuty zde. Potrvá to podle všeho ještě hodně dlouho.

Mě ale zajímá, kdo tady zbude pro současnou většinu, až propukne vůči Babišovi stejné rozčarování v Česku, jak se to děje vůči Putinovi v Rusku. To se jednou stane. Kdo přišel řídit stát jako firmu a po celou tu dobu zmnožuje svůj obrovský majetek, se z logiky věci nemůže chovat jako lidumil a altruista. A i kdyby se nelidským úsilím nutil k seberozdávání, podkopnou ho činy jeho lidí. Ve Středočeském kraji je to dobře vysledovatelné kolem kauzy se soukromým užíváním hejtmančina služebního vozu.

Takže kdo tu zbude? ČSSD? Pokud mezitím nevysublimuje, k čemuž viz ilustraci zde. KSČM? Možná. SPD? Pravděpodobně. ODS? Proč ne. Když půjde cestou naznačovanou heslem Pořádek proti anarchii a klipem zde.

To bude radosti na Starém bělidle.