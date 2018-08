Patrik Nacher

Ne všechny uzavírky jdou za pražským magistrátem, ale když už se plánují i na příjezdových cestách, přišlo by mi logické, že by mezi sebou měly komunikovat i instituce napříč kraji a samozřejmě se státem, například s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). Letos v létě je toho rozkopáno opravdu hodně a nejsou to jen nějaké malé nevýznamné uličky, ale bavíme se tu o magistrále či hlavních městských třídách.

Na druhou stranu se ptám, kdy jindy opravovat velké dopravní tepny, než právě přes léto, kdy je Praha v podstatě vylidněná a aut je tu o třetinu, možná o polovinu méně proti standardnímu neprázdninovému provozu. Často se vedení města vyčítá, že se nic nestaví, neopravuje, ale když se opravdu něco viditelně děje, tak se zase rojí stížnosti na zhoršenou dopravu. Je to vlastně takový začarovaný kruh a v Praze navíc můžeme mluvit i o začarovaném okruhu, který se nedaří stále dostavět.

Sám jsem řidič a auto k dopravě po Praze používám poměrně často, takže samozřejmě pravidelně skončím v koloně. A tak za sebe mohu říci, že mi ani tak nevadí to množství uzavírek (je jich kupodivu méně než třeba v roce 2014, před minulými komunálními volbami), ale především špatná koordinace. Štve mě to z principu, protože se jednotlivé úřady ne a ne poučit a titíž lidé dělají stále ty stejné chyby. Důvod je jednoduchý – nemají žádnou nebo jen minimální odpovědnost, a je jim tak ukradené, že to v konečném důsledku spadne na hlavu někomu jinému.

V poslední době se stalo novým pražským sportem, že se všechno hází na primátorku Krnáčovou. Minimálně v tomto případě jde ale politická odpovědnost primárně za tím, kdo uzavírky plánuje, kdo má ve své gesci všechny dotčené orgány a kdo má pod sebou celou pražskou dopravu. Jenomže náměstek Dolínek dělá do značné míry mrtvého brouka a nechává to celé padat na hlavu právě primátorky. Jistě, sama si o to řekla svým nešťastným, necitlivým (jakkoliv v kontextu celého rozhovoru nespravedlivě odsouzeným) a dnes už kultovním výrokem o zpovykaných Pražanech, který jí teď každý s chutí připomíná. A já bych zase chtěl veřejnosti připomenout, že primátorka, i přesto, že je hlavou, není tím, kdo má dopravu ve své kompetenci.

Nechci tu ale jen přehazovat horký brambor na náměstka Dolínka, spíše bych se chtěl zamyslet nad tím, co se musí dělat jinak, abychom příští rok nemuseli stát v podobných vedrech v nekonečných kolonách. Měl by fungovat jednoduchý manuál koordinace a komunikace uzavírek, který by byl závazný pro všechny orgány města. V něm bude jasně stanoveno, kdo se k uzavírkám musí vyjádřit, a to i za hranicemi Prahy. Prostě není možné, aby se ulice rozkopala jednou kvůli kanalizaci, za rok kvůli kolejím, pak zase z důvodu položení optických kabelů, následující rok kvůli bezbariérovým úpravám zastávky nebo přechodu pro chodce či nově vybudované cyklostezce.

Také je ale důležité dát včas lidem vědět o plánované dopravní komplikaci. Zároveň by se uzavírky měly plánovat „chytře“, to znamená za pomocí moderních technologií a dopravních modelů, abychom věděli, co se stane s dopravou, pokud se uzavře ta či ona dopravní tepna. Uvidí se, kam se auta budou přesouvat, a podle toho bude možné optimálně nastavit objízdné trasy. A ne jako dnes, kdy se začnou rozkopávat i ony alternativní cesty. To je pak opravdu v 21. století, kdy jsou chytré technologie všudypřítomné, minimálně na palici.