Thomas Kulidakis

Ona totiž inspirace v zahraničí, obzvláště u vyspělých demokracií, je nejlepší, pokud se přebírá zkušenost dobrá. Je pravda, že i v Belgii, Nizozemsku a Německu trvalo vyjednávání vlády dlouho, ale to neznamená, že se naši politici mají snažit získat zlatou medaili v disciplíně, která patří spíše do oblasti politického neumětelství.

Je potřeba připustit si fakt, že hnutí ANO vyhrálo demokratické volby s takovou převahou, že bez něj to zkrátka a dobře nejde. Obzvláště, pokud si opozice oškliví jak SPD, tak KSČM. To je politická realita, navíc podpořená jasným postojem prezidenta Zemana, který jiného politika pověřit sestavováním vlády nechce.

A nic na dané realitě nemění ani fakt, že o slovo se hlásí z hlediska volebního výsledku druhá ODS. Její zisk je přibližně třetinový oproti ANO, a tak je spíše první mezi posledními, než cokoliv jiného. Což ji ale kvalifikuje ke kvalitní opoziční práci, kde může dále růst, stejně jako třeba ve volebním cíli třetí Piráti, i strany ostatní.

Pak budeme moci konečně zase začít řešit klasickou bitvu vláda versus opozice, zažít hádky a bitvy o věci podstatné, jako například systém zdravotnictví, školství nebo silniční výstavba. K tomu je ale potřeba sestavit vládu s důvěrou.

Čekání na ni se prodlužuje a začíná být popravdě otravné. Jestliže politická formace Andreje Babiše přišla znovu za ČSSD a dala jí opět nabídku přesahující jejích sedm procent zisku, je na čase, aby i naše nejstarší politická strana vzniklá z dělnického hnutí zvážila, jestli by se přece jen neměla postavit čelem k vládní odpovědnosti. V zájmu státu.

Je samozřejmě logické, že část členské základny sociální demokracie by se ráda přeskupila v opozici. Jenže když přijde podruhé vítěz voleb za menší stranou, ta si podle kuloárů s klidem vyslechne nabídku a dá si čas do pátku, případný neúspěch je možné chápat jako obavu z vlastního referenda nebo strach podílet se na řízení státu.

Vládu s důvěrou ovšem potřebujeme. Takže buďto by se politici měli rychle dohodnout, nebo pojďme k předčasným volbám.

Pokud je nabídka skutečně tak dobrá a flexibilní, jak se v kuloárech říká, sociální demokraté by měli prokázat, že se nebojí jít do lesa a ze svých sedmi procent dokážou vytěžit maximum.

A mimochodem, ono se není co divit, že ČSSD tak rezolutně netrvá na odchodu Andreje Babiše z čela vlády. Ono totiž dokud je Andrej Babiš v plánu coby premiér, stoupá cena sociálních demokratů. Kdyby nebyl, s ANO by do vlády s radostí šly i strany s mnohem lepším volebním výsledkem, než má ČSSD.

Čas lámání chleba nadešel.