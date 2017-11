A varuje: “O mně je známo, že používám Ústavu České republiky tvůrčím způsobem". A vláda bez důvěry Poslanecké sněmovny může podle něj teoreticky vládnout až čtyři roky. [celá zpráva]

Toto je nesmírně důležitá informace pro všechny občany, kteří půjdou za dva měsíce k prezidentským volbám. Ústavní soud už před časem konstatoval, že i prezident musí jednat bez zbytečného prodlení v případech, kdy Ústava nestanoví pro jeho úkony jasné lhůty. Umělé udržování vlády bez důvěry by tak šlo nejen proti duchu ústavy, ale proti judikatuře Ústavního soudu.

Pro mnohé občany může být prezidentova hrozba, že použije de facto neústavní postup, užitečným vodítkem při prezidentské volbě za dva měsíce. Jisté části veřejnosti by takové pošlapání ústavy asi nevadilo. Vždyť pro Babiše a Zemana volila právě proto, že jsou to autoritáři.

Možná ale Zeman podceňuje českou veřejnost jako celek. Stačí připomenout, že na začátku roku 2014 klesla výrazně jeho popularita, když neúměrně protahoval jmenování vlády Bohuslava Sobotky. Senátoři se na něj tehdy chystali podat ústavní žalobu.

To samé by se mohlo opakovat i tentokrát. Politické strany (dokonce i ty, které jsou k němu jinak benevolentní) si jen těžko budou chtít nechat vnutit mimoústavní vládu v čele s politikem, který čelí obvinění v kauze Čapí hnízdo. Zvlášť když vědí, že Babišovo ANO by mohlo poměrně snadno vytvořit většinovou vládu, kdyby prezident a Babiš netrvali na tom, že premiérem musí být právě Babiš.

Zeman hraje vabank. Spoléhá evidentně na to, že ho podpora Babiše u zhruba třetiny české společnosti vynese opět do prezidentského úřadu. Ale bohorovnými prohlášeními o tom, jak bude zase jednou „tvůrčím“ způsobem ohýbat ústavu ve prospěch svého oblíbence, si přímo koleduje o to, aby ho větší část veřejnosti, která Babiše nevolila, poslala v prezidentské volbě do důchodu. Anebo aby to konečně udělal Ústavní soud na základě ústavní žaloby. Vždyť Zeman nehrozí ničím menším než de facto ústavním pučem.