Po dnešku víme, k čemu je také dobrá Sněmovna: aby poslanci ANO mohli sedm hodin překážet jiným poslancům dělat něco jiného, než poslouchat jejich obhajobu Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka a další slovní produkty. Martin Komárek například zpropagoval vlastní knihu.

Babišovci tolik proklínaná „žvanírna“ se najednou hodila. Její pravidla dovolují mluvit dlouho a když je třeba, obstruovat. To je v pořádku. Jednak je to jeden z rysů parlamentního provozu, jednak během takové exhibice téměř důvěrně poznáte, co mají řečníci v hlavě.

Babiš se objevil dvakrát, na začátku a pak blíže ke konci. Nedíval jsem se, když zahájil svůj první projev, ale okamžitě jsem musel přenést pozornost na obrazovku. Nebyl jsem si totiž jist, jestli mluví skutečný Babiš, nebo ten mladík z Brna, který ho předvádí. Byl to nakonec reálný AB, ale podařil se mu husarský kousek: když se drží PR pokynů, působí jako vlastní parodie. Kdo tento projev neslyšel, může ho se značnou blízkostí k originálu poskládat z prefabrikátů zde.



A pak se objevil opravdový Babiš. Útočil, křičel, vychloubal se, bez policie a státních zástupců vynášel soudy, kdo v této zemi porušuje zákony. Jeho ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který předtím zpochybňoval práci policie, po šéfově extempore ani nepípl.

Jinak se ale u řečnického pultu vystřídalo tolik babišovců, že v sociální síti okamžitě zareagovali větou: „Běží soutěž o vzorného zaměstnance ANO.“ Byli tam někteří dobří, v jádru hodní lidé. Například poslanec František Petrtýl oznámil, že není právník, tudíž dá svůj náhled jednoduše a srozumitelně.

Sdělil, že nahlédl do policejní žádosti o vydání, studoval ji zhruba dvě hodiny a shledal, že zákon porušen nebyl. Nahlédl do policejního spisu (prý 3500 stran), studoval ho zhruba dvě hodiny, usoudil, že zákon porušen nebyl. Došel k závěru: „Takže se mi jeví tato kauza jako účelová, která nepochybně ovlivní nadcházející volby.“ Kolik dalších takových bystrých, dobrých mužů nám zvolí Babišovi příznivci v říjnu, aby nás řídili jako zaměstnance šéfovy firmy?

Nakonec z nedostatku jiné kratochvíle a určitě ve snaze ušetřit čas, aby se Sněmovna mohla zabývat jinými věcmi, začalo ANO útočit v kauze OKD, která s Čapím hnízdem nemá pranic společného.

Bylo to celé mučivé, ale užitečné. Tedy pro ty, kteří potřebovati doplnit znalosti o tom, jaký mají v ANO lidský materiál.

Babiše s Faltýnkem Sněmovna samozřejmě vydala, aniž by posuzovala jejich vinu, což jí nepřísluší. Že to tak dopadne, bylo jasné už před jednáním. Teď je sežerou zaživa zlí policajti. Kampaň!