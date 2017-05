Včera Poslanecká sněmovna až do večera mimořádně projednávala chování Andreje Babiše. Zkoumala, jestli je součástí demokratického systému, nebo jeho potenciálním katem.

V podvečer v Praze, Brně, Liberci, Olomouci, Českých Budějovicích či Plzni proběhly demonstrace, na kterých účastníci neměli pochybnosti, že Babiš do demokracie nepatří. Mírnějšími slovy k podobnému předběžnému závěru došla většina poslanců, kteří se usnesli: „Poslanecká sněmovna konstatuje, že místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš ve svých veřejných vystoupeních opakovaně lhal a zneužíval svá média ke kompromitaci politických soupeřů.“

Nemírný byl místopředseda lidovců a Sněmovny Jan Bartošek, který nenechal nikoho na pochybách, že v Babišovi vidí možného likvidátora demokracie. Velmi nemírní byli autoři transparentů na demonstracích typu „Babiše a Miloše do koše“, kteří podporovali názor, že Babiš je spíš mafiánem než demokratickým politikem. Precizní shrnutí proč je ZDE.

Poslanci schválili i druhé usnesení: „Poslanecká sněmovna vyzývá prezidenta České republiky Miloše Zemana, aby při výkonu své funkce důsledně a bez zbytečného odkladu dodržoval Ústavu České republiky.“ Tedy aby si přestal hrát na cara a vykonal svou ústavní povinnost, vyhověl premiérovu návrhu na odvolání Babiše z vlády.

Na demonstraci na Václavském náměstí v Praze zazněl požadavek, aby Zeman Babiše odvolal a pak odstoupil sám. Politici by s takovým tahem nepřišli, protože protivníka nesmírně zvýhodňuje. Na Václaváku zaznělo, že pokud Zeman do čtvrtečního odpoledne tento požadavek nesplní, přijdou protestující znovu, tentokráte na Hradčanské náměstí, a pak že budou chodit do ulic tak dlouho, dokud nezvítězí.

Umím si představit, jakou z toho má Zeman škodolibou radost. Trumfy jsou v jeho rukou. Samozřejmě že neodstoupí. Zůstane sedět za hradbami Pražského hradu a s pobavením bude sledovat, jak se tenčí řady těch, které budou organizátoři vyzývat, aby přišli na náměstí znovu a znovu a znovu – ale bez jakéhokoli výsledku, protože je prezident bude ignorovat se zdůvodněním, že tito lidé ho nevolili, tak mu nemají co diktovat, aby odstoupil.

Tuto bitvu musí vybojovat především politici. Jenom oni mají účinně nabito na to, aby pomocí žaloby dokázali, že prezident opovrhuje základním zákonem země. A opět pouze politici mohou pohnat Zemana před Ústavní soud, který by mohl rozhodnout, že se dopustil velezrady, musí odejít a už nikdy se nesmí stát hlavou státu.

Lidé v ulicích vyjadřují své rozhořčení naprosto oprávněně. Je to jejich občanský postoj podložený jasnými fakty Babišova a Zemanova chování. Ultimáta z náměstí jsou ale lichá. Což na druhou stranu neznamená, že je politici neslyší. Slyší je moc dobře. Včetně Babiše a Zemana.