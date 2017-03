Volby se blíží, teplota stoupá. Bohuslav Sobotka poskytl další velký rozhovor zde. Pokračuje ve stylu, který zahájil proslulým výrokem, že Andrej Babiš 52miliónovým trikem s dluhopisy Agrofertu o...l stát.

Opět si vůči Babišovi ulevil. Řekl, že s ním sedí ve vládě, i když je „bývalý normalizační komunista, je to člověk, o kterém se vedly spekulace, jestli spolupracoval nebo nespolupracoval se StB. Není to náhodou nejpopulárnější politik? ... Je to něco, co v české společnosti rezonuje, že někdo byl před listopadem 1989 členem komunistické strany?… Babiš byl součástí establishmentu před rokem 1989 a po roce 1989 přece taky.“

Ne že by to nebyla pravda. Sám Babiš před pár dny řekl: „Som Slovák, som bohatý a patril som k členom komunistickej strany.“ zde.

Lze si představit, že Česko obsadí Marťané, Babiš se druhý den ukáže se zelenými anténkami na hlavě a za pár let se bude chlubit kešení plnou marťanských chechtáků. To ale může říct kdokoli, kdo s ním není tři roky ve stejné vládní partě. Když to najednou říká Sobotka, nepůsobí to důvěryhodně. Víte proč?

Protože kdyby byl opravdu férový chlap, kterému to vadí, musel by dodat pár dalších vět. Například: „Mám ve vlastní straně plno bývalých normalizačních komunistů, z nichž jeden je šéfem Senátu, a taky tam mám lidi, kteří otevřeně vítají vyslance ruského režimu, který považuje Česko jako člena NATO za nepřítele.“ A pak: „Mám těžkou povinnost spolupracovat s prezidentem, který táhne zemi opačným směrem, než je zahraničněpolitická politika vlády.“ Kdyby toto všechno popsal jako přídavek ke šlehu proti Babišovi, bylo by to jiné.

Navíc Babiše potřeboval jako ospravedlnění svého výroku, že ČSSD může spolupracovat ve vládě s dnešními komunisty. Ale to je hra cinknutou kartou. Ať je Babiš jakýkoli, nevystupuje se zásadním odporem proti EU a NATO a nehoruje pro svazek České republiky s Ruskem, Čínou a Íránem, jak to dělá KSČM.

Podruhé je to cinknuté proto, že Sobotka sice o holportu s komunisty mluví, ale jedním dechem dodává, že kdyby byli proti EU a NATO, pak je vládní spolupráce vyloučena. To má KSČM přes noc udělat kotrmelec a odradit své skalní? Kdo jí pak zbude? Celá tato konstrukce je na vodě.

Rozjetý Sobotka se přestal tolik kontrolovat a stal se lidsky přijatelnějším. Tentokrát ale mířil vedle.