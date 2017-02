Andrej Babiš se na víkendovém sněmu ANO přihlásil k tomu, že je urputné hovado. Ale není jen tak nějaké obyčejné urputné hovado. Je urputné hovado, jak pyšně sdělil, se silným horolezeckým genem. Mohl by tedy o něm vzniknout film po vzoru Anděl na horách.

Příroda tíhne k vyváženosti. Silný horolezecký gen šéfa ANO v tomto případě vybalancovala součtem řiťolezeckých genů delegátů sněmu. Nejpotřebnější mezi podřízenými, znovuzvolený první místopředseda Jaroslav Faltýnek řekl: „I když bychom si možná někdy i přáli nechat to na předsedovi, protože pak bychom občas neměli různé názorové a personální půtky, třenice, které potom musíme samozřejmě společně řešit.“

Nebudou různé názory! Poddaní přinesli Šéfovi na zlatém tácu pravomoc, kterou neměl ani generální tajemník Komunistické strany Československa. Je nyní, podle stanov hnutí, pánem nad politickými osudy každého ze členů. Může neomezeně v kandidátkách škrtat, doplňovat, vyhazovat. Může všechno. Je vůdce. Místopředsedkyně Jaroslava Jermanová: „Je dobře, že možnost předsedy ovlivňovat kandidátky tam je.“

Jermanová je poetická duše hnutí: „Každý máme svou lopatku a myslím si, že úlohou prvního místopředsedy je lopatky u lidí hledat a zapojovat je do týmu, abychom vytvořili velký kolos plný lopatek, který rozproudí zažitou řeku, která si teče líným proudem.“

I když jsem dalek pokušení přičítat Jermanové znalost Lenina a Stalina, inspirace je do očí bijící. Leninova „kolečka a šroubky jediného velikého sociálnědemokratického mechanismu“, Stalinovy „šroubky, které drží v aktivním stavu náš veliký mechanismus“. Asi je ve vzduchu něco, co Jermanová chytla.

Nejen ona. Babiš se dokonce ospravedlňoval, že vždy mluvil o parlamentu jako Lenin. Že je to žvanírna. Prý nemyslel parlament, ale český parlament. Jasná věc. Český parlament není parlament. Jako že Čapí hnízdo není hnízdo. Po této výmluvě Babiš zahřímal: „Musíme porazit ten prohnilý systém tradičních politiků!“ Skvělá učenlivost! To ale není Lenin, to je jeho německý žák, pokud jde o pěstování nenávisti a zřízení koncentráků. zde

Kdo se ukáže jako vzpurný, kdo nedržel přidělenou lopatku dle pokynů vůdce nebo se nedejbože projevil jako samostatně myslící bytost, dopadne jako poslankyně Kristýna Zelienková (orwellovská pětiminutovka nenávisti na sněmu) nebo olomoucký hejtman za ANO Oto Košta, kterému hnutí stmelené kolem vůdce dalo na srozuměnou, že není hejtman, ale lejno, a na sněm ho nevpustilo. zde

Co nám říká zdravý rozum, který tak rád vzývá Andrej Babiš? Když to vypadá jako kachna, plave jako kachna, kváká jako kachna, tak to asi bude kachna. Nebo hovado.