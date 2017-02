Jen pro pořádek: zastupitelský klub ANO tvrdí, že Košta nezvládá svoji funkci, dokonce si vzal za poradce předchozího hejtmana z ČSSD, Jiřího Rozbořila. Je prý neschopný práce v týmu, nevyužívá odborné zázemí, které mu ANO nabízí. Košta rezignovat nemíní, důvody jsou prý zástupné.

V tom má nejspíš pravdu. Podobně se argumentovalo, když se zanedlouho po komunálních volbách v roce 2014 do sebe pustili zastupitelé za ANO na radnicích v Českých Budějovicích, Praze, Ústí nad Labem, Opavě. Problémy byly i v Brně, Ostravě, Pardubicích.

Probíhalo to vždy stejně. Jedna skupina zastupitelů ANO obviňovala druhou — tu právě u moci — z neschopnosti, špatné komunikace a bůhví ještě z čeho všeho. Někde se kvůli tomu i měnily koalice, padala vedení měst.

Tato nejednota není náhodná. Je v hnutí ANO zakódována. ANO není skutečná strana, vlastně dokonce ani žádné „hnutí“, ale prostě projekt jednoho muže — Andreje Babiše. Tam, kde Babiš není schopen chod věcí sám přímo ovlivňovat či řídit, vnitřní disciplína „hnutí“, které nedrží dohromady žádná srozumitelná ideologie a demokratické organizační mechanismy, se hroutí.

Do ANO naskočila spousta ambiciózních lidí s vidinou, že se po zádech charismatického, bohatého Babiše vyvezou do vyšších pater politiky. To se řadě z nich skutečně povedlo. Hlavními kritérii pro úspěch byla jistá míra lokální známosti dané osoby a loajalita k Babišovi.

Jenže když už se do vedení radnic a pak i krajů mnozí z nich dostali, proč by měli přenechat to nejcennější — pozice primátorů i starostů nebo hejtmanů — svým kolegům? Vždyť řada z nich do politiky šla nikoliv kvůli altruismu, ale s vědomím, že politika a ekonomické zájmy jsou úzce svázány. Vidí to nejnázorněji koneckonců v osobě svého předsedy.

Spory uvnitř ANO v Olomouckém kraji tudíž nejsou překvapující, a nepochybně by měly být varováním pro občany i jiných krajů, kde ANO vládne. Oproti válkám uvnitř ANO na radnicích a magistrátech má ta současná o vedené Olomouckého kraje jedno specifikum: angažuje se v ní i sám Babiš.

Těžko říct, zda byl do celé věci vtažen až poté, co vzpoura začala, nebo zda ji sám pomáhal rozfoukat. Košta podle něj má problémy s alkoholem a nekomunikuje. Zajímavé, že si těchto vlastností kandidáta svého hnutí na hejtmana nevšiml dříve.

Jisté je, že konflikty v ANO budou pokračovat všude, kde jde o moc a z ní plynoucí ekonomické výhody. Kost je jenom jedna, masa na ní zase tolik není, a psů, kteří si z ní chtějí urvat kousek masa, než bude zcela ohlodána, je momentálně kvůli přízni důvěřivých voličů docela hodně.