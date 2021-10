Zvířata z pražské zoo si pochutnala na dýňových hodech. Pamlsky v nich měli ukryté hraboši i tygři

Také velké želvy měly letos možnost pochutnat si na dýních druhu hokaido, které jsou svojí oranžovou barvou pro zvířata atraktivní. „Je to pro ně pochoutka na celý den. Z nějakého důvodu ale mají želvy pocit, že ty, co jim nabízím z ruky, jsou určitě mnohem lepší než ty, které leží na zemi vedle nich,“ komentuje se smíchem kurátorka chování největší a nejstarší želvy, která se pro potravu vydala přímo přes krunýře svých sousedů.

„Některá zvířata dýně dostala, protože je jedí a protože jim chutnají. Ale některá je dostala i jako hračky. Třeba pro hrabáče se do dýní vrtají díry a do nich se nasypou červy, aby to museli dolovat ven a tím se i zabavili,“ vysvětluje Velenská. „Ono je to baví, protože ve volné přírodě taky nemají zvířata veškerou potravu prostřenou na stole před nimi, ale musí si ji hledat,“ dodává chovatelka.