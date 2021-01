Trikový specialista vzpomíná, jak „donutil” Lábuse v Arabele létat bez počítače

Během posledních několika dekád zažil filmový průmysl neuvěřitelný pokrok. To, co před čtyřiceti lety trvalo hodiny, lze dnes zvládnout několika kliknutími na počítači. Obě éry filmových triků ale mají podle Masníka něco do sebe, a přestože by dnes na triky „po staru“ už asi neměl nervy, na klasickou tvorbu vzpomíná rád.