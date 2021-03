Tisíce klientů VZP zažily nemalé překvapení. Někteří muži začali zpytovat svědomí

Po rozdýchání se adresát rozhodl zavolat na telefonickou linku VZP, aby zjistil, jak to s jeho zmíněným potomkem je. Operátorka mu zakrátko sdělila, že jde o hromadný omyl, jehož se stal součástí.

„Trvalo několik minut, než to na VZP zvedli. Během té doby jsem si promítnul celý svůj život za uplynulý rok,“ reagoval nyní už s úsměvem adresát.

„Náš externí dodavatel, společnost Post Servis, omylem svého zaměstnance vložil do obálky dopis s oznámením a poděkováním za přeregistraci dítěte k VZP od 1. 7. 2021 namísto výzvy pro nedodaný přehled za rok 2019. Dopis byl adresován dětem do 15 let, a proto je text určen rodičům a zákonným zástupcům. Společnost Post Servis posléze lidem, kterým dokument chybně poslala, zaslala omluvný dopis,“ informoval Novinky mluvčí VZP Milan Řepka.