Prohlédněte si středověké městečko na Barrandově z ptačí perspektivy

Právě v jeho dílně vznikaly jednotlivé stavební prvky, díky kterým má návštěvník filmového komplexu pocit, jako by se vrátil o 700 let zpět do minulosti. Budovy, z nichž některé dosahují výšky až deseti metrů, jsou navíc navržené tak, aby se s nimi dalo snadno manipulovat a měnit jejich fasády.