Nešťastný den pro 200 let starý strom. Úder blesku ho rozdělil vejpůl

„Byl to nádherný, více než 200 let starý zdravý strom, který měl nešťastný den,” okomentoval událost profesor fakulty přírodních zdrojů a životního prostředí na univerzitě v Arizoně Michael Bogan, jenž video pořídil.



Incident se odehrál v přírodní rezervaci San Bernardino National Forest, kam v neděli přijeli hasiči, aby odstranili to, co z majestátní borovice zůstalo.