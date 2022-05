Kojící žena v kalhotkách zahnala orla od vyděšené husy

„Orly a sokoly už jsme na pozemku měli, ale nečekala bych, že si orel vyhlédne naši velkou 10kilogramovou husu,“ okomentovala Oakleyová pro server Global News. Žena si hysterické husy jménem Frankie povšimla, když chystala svoji dceru k uložení do postýlky. „Frankie je náš hlásič. Vždy přijde ke dveřím, když je na dvorku něco, co by tam být nemělo.