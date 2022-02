Černošce šéf radil, aby držela na uzdě vnitřního šimpanze. Nešlo o rasismus, rozhodl soud

Na jaře před čtyřmi lety byla Sibandaová jedním ze zaměstnanců, kteří se účastnili velké konference. V rámci přípravy na konferenci firma připravila několik brífinků, na kterých mimo jiné šéf firmy Paul Cook hovořil o takzvaném šimpanzím paradoxu. V následných osobních pohovorech pak mluvil s lidmi o tom, jak dokážou na uzdě držet vlastního šimpanze. Zeptal se na to i Sibandaové, která tento psychologický termín neznala.

Tehdy to manažerka přešla mlčením a upozornila na to až o dva měsíce později. To Sibandaovou obvinil jeden z jejích podřízených z „represivního“ stylu vedení. Vše vyvrcholilo konfliktem s ředitelkou Amandou Cassovou a odchodem Sibandaové.