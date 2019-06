jdu, Novinky

Kuriózní kousek se povedl vědcům z britské univerzity v St. Andrews. Tři tuleně kuželozubé dokázali postupně naučit napodobovat lidské zvuky a přezpívávat písně. Na videu ukázali, jak tuleni dokáží napodobit znělku ze Star Wars či britskou ukolébavku „Twinkle Twinkle Little Star“ (Třpyť se, třpyť se, hvězdičko).

Mořští savci rovněž dokázali reprodukovat zvuky lidské řeči.

S tuleni vědci pracovali od jejich narození, aby je postupně cvičili v napodobování tónů, které tvoří akustické základy hlásek. Nejprve je učili reprodukovat tulení zvuky a postupně přešli na ty lidské.

„Vyžaduje to stovky pokusů naučit tuleně to, co po nich požadujeme, ale jakmile se jednou chytí, dokážou docela dobře napodobit nové zvuky na první pokus,“ uvedl profesor Vincent Janik, ředitel Skotského institutu oceánů při univerzitě v St. Andrews.

„Jejich napodobeniny nejsou perfektní, ale vzhledem k tomu, že se nejedná o typické tulení zvuky, je to vskutku působivé,“ podotkla ke studii vedoucí výzkumného týmu Amanda Stansburyová, která přiznala, že výsledky byla ohromena.

Mohou pomoci s výzkumem řečových poruch

Podle vědců to však ještě neznamená, že tuleni mohou mít schopnost řeči porozumět. „Museli bychom se zaměřit na to, zda jsou zvukově schopni označovat jednotlivé předměty, což je klíčovým požadavkem pro schopnost mluvit o různých věcech,“ dodal Janik.

Současné znalosti by mohly v budoucnu pomoci při studiu lidských řečových poruch a lépe porozumět samotnému vývoji řeči, jelikož podle Janika tuleni mají podobné anatomické a neurologické struktury pro vydávání zvuků jako člověk.