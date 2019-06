Počet ježků ve Spojeném království podle něj dramaticky klesá, od roku 2008 se snížil na venkově o polovinu a ve městech o třetinu. Ochránci přírody soudí, že pokud se nic nepodnikne, mohli by tito hmyzožravci zcela vymizet.

New signs featuring a picture of a hedgehog are to appear on UK roads to warn motorists of potential hazards caused by small wildlife. We are also doing our bit to help our spiny friends by improving connections between gardens and other green spaces https://t.co/VjuGQhd00P pic.twitter.com/K2JWCWSZPn