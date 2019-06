Monet van Deventerové, která si zapomněla peněženku a neměla na benzin, hrozilo, že uvízne na nebezpečném dálničním úseku, nechvalně proslulém vysokou kriminalitou.

„Madam, na dálnici N2 vám nemůže dojít benzin. Dám vám 100 randů (asi 160 korun) a vy mi je vrátíte, až budete poblíž,“ uvedl podle stanice BBC pumpař, aniž by po ženě chtěl jakýkoliv kontaktní údaj. „Ani jsem o tom nepřemýšlel... Udělal jsem, co bylo správné,“ řekl pumpař místnímu rádiu.

Vděčná žena se s příběhem svěřila na sociálních sítích a založila crowfundingovou sbírku, která za několik dní vynesla přibližně 750 tisíc korun. Skromný muž hodlá peníze utratit především za nové bydlení, vzdělání svých dětí a splacení dluhů.

Ironií osudu však je, že „snadno” získané peníze mohou přinést v zemi s vysokou kriminalitou i problémy. Po medializaci případu se tak Mbele - jenž žije v malém obydlí společně se svými dvěma dětmi, matkou a bratrem - obává o svoji bezpečnost.

V obavě z možného přepadení tak Mbele pověřil crowfundingovou společnost, aby zaplatila z vybraných peněz školné pro děti, investovala do nového bydlení a poplatila jeho účty.

