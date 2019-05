Jméno hocha vévodský pár oznámil později ve středu na Instagramu. „Archie je anglické dětské jméno. Jeho význam v angličtině zní: oblíbený, tedy věrný, odvážný, cenný. Harrison znamená Harryho syn, je to typické irské příjmení,” napsal pár. Zatím nebyly zveřejněny hochovy šlechtické tituly.

Having met with the Queen this afternoon, the Duke and Duchess of Sussex have revealed #BabySussex's name, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. https://t.co/zu3vrYdVo6 pic.twitter.com/rnXLZ8L31J