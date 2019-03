tcs, Novinky

Nejsilnější bouře zasáhla farmu u mozambického města Beira ve čtvrtek 14. března. Na čtyřicet pracovníků firmy se nevrátilo k rodinám, zůstali na farmě a snažili se co nejvíce zpevnit zdi, které farmu ohraničují.

Farma je vzdálená zhruba deset kilometrů od hustě obydlené oblasti. Její majitel, Portugalec Manuel Guimarães, věděl, že pokud se zdi prolomí úplně, mohlo by to skončit další tragédií. Tisíce krokodýlů v zatopené oblasti by šlo dostat pod kontrolu už jen stěží.

„Všichni bychom chytali krokodýly, celé město, protože 26 tisíc krokodýlů, to by bylo něco nemyslitelného,“ uvedl Guimarães. Čtyřicítka mužů si to dobře uvědomovala, stejně jako fakt, že by zřejmě nadobro přišli o práci, což si nemohli dovolit.

Bouře v oblasti trvala několik dní. Po celou dobu muži hlídkovali u zdí. Jakmile nějakou z nich silné vichry pobořily, okamžitě přiskočil někdo z pracovníků a pokoušel se ji opravit, nebo na její místo dát alespoň plech. Když bouře konečně zeslábla, muži mohli za svými rodinami.

Během tvrdé a náročné hlídky neztratili ani jednoho krokodýla. Guimarães je všem svým zaměstnancům vděčný, a když o nich mluví, vždy je nezapomene označit výrazem „úžasná čtyřicítka“.