Záběry pokusu o přistání se v pondělí po poledni podařilo zachytit Richardu Whalleymu, který pracuje v gibraltarském přístavu. Ten byl v pondělí kvůli silnému větru uzavřen a Whalley byl v kanceláři.

„Slyšel jsem hlasitý řev motorů, tak jsem se podíval nahoru a uviděl letadlo, jak dělá podivné manévry,“ uvedl pro CNN. Oním letadlem byl Airbus 320 společnosti British Airways.

Let číslo 492 měl namířeno z Londýna na Gibraltar. Podle serveru FlightAware piloti klesli až do výšky zhruba 90 metrů, pak ale museli svou snahu vzdát. Letadlo bylo přesměrováno do letiště v Málaze vzdálené zhruba 130 kilometrů severně. „V žádné chvíli nedošlo k ohrožení bezpečnosti,“ uvedly v prohlášení britské aerolinky. Cestující pak do cílové destinace přepravily autobusy.

Gibraltarské letiště je považováno za jedno z nejnebezpečnějších letišť světa. Kousek od přistávací dráhy se tyčí proslulá Gibraltarská skála a větry, které přes ni vanou, vytvářejí na ranveji nebezpečné turbulence. Přistávací dráhu navíc protíná jediná silnice vedoucí na Gibraltar.