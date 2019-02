Jamajčan, jenž se sám označil jako A. Campbell, čekal 54 dní, než se rozhodl pro výhru dorazit. Peníze si po téměř dvou měsících od zveřejnění výsledků vyzvedl v masce z hororového filmu Vřískot. Rád by totiž zůstal v anonymitě před příbuznými, kteří by po něm chtěli peníze.

„Chci si koupit hezký dům. Zatím nemám žádný vybraný, ale dám se do toho. Mám samozřejmě rád peníze, ale nežebral jsem ani si nepůjčoval,” prozradil tajemný výherce.

V Karibiku není maskování při předání výhry úplně ojedinělé. V tamních zemích je totiž obyčejně vysoká kriminalita a výherci mají strach ze zločinců. Campbell má však strach ze svých nejbližších.

What disguise would you wear if you won millions? "Lottery winner in Jamaica wears 'Scream' mask to hide identity" https://t.co/3gIQUI9A5J pic.twitter.com/21jNpCRP48