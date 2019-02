Balut je kontroverzní pokrm, který pochází nejspíše z Filipín, ale stal se populárním ve velké části jihovýchodní Asie. Jedná se o uvařené kachní vejce, ve kterém je zhruba 14 až 21 dní starý zárodek.

Erica říká, že před dvěma lety chtěla zjistit, zda toto jídlo v Malajsii opravdu dostane. Jedno neuvařené vejce v restauraci, která tento pokrm nabízí, zakoupila a odnesla si ho domů. Místo, aby vejce rozbila, umístila ho inkubátoru a čekala, zda se kachní mládě vylíhne.

