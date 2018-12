Celkem 17 hodin na cestě strávila Baloo uvězněna v poštovním autě. Černého pasažéra prozradila jeho potřeba. Když se řidič rozvážející zásilky divil, proč má v autě moč, objevil Baloo a zavolal do místního útulku pro zvířata.

Pobočka poštovní společnosti z Montrealu poté kontaktovala majitelku Jacqueline Lakeovou, jež po kočce stále pátrala. „Hledali jsme ji všude, obcházeli jsme sousedy, ale prostě zmizela,“ řekla Lakeová.

Baloo, the cat who accidentally mailed himself from Dartmouth Nova Scotia to Montreal, is back home safe and sound. BG here:https://t.co/dk0tJGsSyf pic.twitter.com/zB1afPkEv2