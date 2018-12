nčs, Novinky

Prokurátor James Neary uvedl, že obsluha bezpečnostních kamer si všimla v blízkostí nádraží v Colwyn Bay lidí, kteří do kufru a na improvizovaný střešní nosič nakládali tašky a kempingové vybavení. Pak začali nastupovat a vyrazili na cestu.

Když auto zastavili policisté, nestačili se divit. Uvnitř fordu se mačkali čtyři dospělí a sedm dětí. Jeden z dospělých po zastavení začal od auta utíkat. Když se za ním vydali strážníci, Samuels se dal znovu do jízdy.

Při druhém zastavení policisté zjistili, že pouze jedno dítě cestuje v autosedačce a zbytek je natěsnaný v prostoru na nohy a mezi dospělými. Děti byly podle Nearyho vystaveny velkému nebezpečí. Prokurátor se v této souvislosti podivil nad tím, že dospělí měli zapnuté bezpečnostní pásy.

Samaritánský skutek?

Samuels celou situaci vysvětlil tak, že mu bývalá přítelkyně volala, zda by je nemohl odvézt z jednoho kempu do druhého. Netušil však, kolik lidí na něj bude čekat. Navrhoval dokonce, aby si vzali raději taxi, na to však početná skupinka neměla peníze.

Nezodpovědný řidič přijal odpovědnost za svůj prohřešek, i když jeho právník čin hájil jako „samaritánský“. Rovněž popřel, že by z auta někdo utíkal.

Soud nakonec přihlédl k pokornosti provinilého a rozhodl se viníka netrestat vězením, přestože o tom přemýšlel. Samuelse potrestal odebráním řidičského oprávnění na 15 měsíců, pokutě celkem 170 liber (asi 5000 Kč) a nutností absolvovat řidičský test.