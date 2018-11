„Byl to zábavný způsob, jak ukázat, že ačkoli jsou mezi námi výrazné rozdíly ohledně řady témat, sport a fotbal je něco, kde můžeme táhnout za jeden provaz a kde se můžeme zabavit,“ komentovala Bardellová televizi Sky News video, v němž předvádí své fotbalové dovednosti.

„Ženský fotbalový tým parlamentu měl dnes večer odehrát svůj první zápas. Já, (bývalá konzervativní ministryně sportu) Tracey Crouchová, (labouristické poslankyně) Alison McGovernová, Louise Haighová a Stephanie Peacocková jsme byly připraveny, ale hlasování nás bohužel zastavilo. Místo toho jsme si zakopaly a vyfotily se ve sněmovně!“ napsala poslankyně SNP na Twitter.

The women’s parliamentary football team @UKWPFC should have played their first match tonight ⚽️



Myself, @Alison_McGovern @tracey_crouch @LouHaigh @Steph_Peacock were all set but votes stopped us alas! Instead we had a kickabout and a photo in the chamber! pic.twitter.com/WT2lhh7Oym