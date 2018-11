Stalo se tak poté, co policie v hrabství Lancashire v říjnu zveřejnila na svém Facebooku snímek zloděje odnášejícího si z obchodu v přímořském městě Blackpool plechovky s pivem. Příspěvek sdílely tisíce lidí, kteří si všimli mužovy podoby s představitelem paleontologa Rosse Gellera.

Fotografie neunikla ani pozornosti Schwimmera samého, který pak na Twitteru v reakci zveřejnil parodické video, v němž si odnáší plechovky s pivem stejně jako zloděj z Blackpoolu. „Policisté, přísahám, že jsem to nebyl já. Jak vidíte, byl jsem v New Yorku,“ napsal a britské policii popřál mnoho štěstí při vyšetřování.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR