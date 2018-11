Michael Polák, Právo

Smrk ztepilý z Rynoltic organizátorovi trhů, společnosti Taiko, nabídl majitel zahrady, v níž strom vyrůstá. Podle něj je strom už příliš vysoký.

„Když začne foukat vítr, tak si vždy říkám, že snad vydrží! Kdyby totiž spadl, mám ho v obýváku,“ upřesnil svou motivaci Svatomír Moc, v jehož zahradě strom stojí.

„Bylo mi také líto ho jen tak pokácet, takhle udělá ještě radost hodně lidem,“ doplnil, proč smrk přihlásil do ankety Hledá se strom, jejímž prostřednictvím organizátoři vhodného adepta pro Prahu vybírali.

V Rynolticích vydrží smrk ještě do 25. listopadu, pak by měl být pokácen. Do té doby ho ještě zkontrolují dendrologové, kteří by měli potvrdit, že je jehličnan v pořádku. Komplikace ale organizátoři trhů neočekávají.

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí v roce 2017.

FOTO: Taiko

„Je to krásný smrk, který rostl do výšky v zahradě bez omezení, takže má krásné větve a je hustý a rovnoměrný,“ upřesnil Petr Hozák, provozní ředitel společnosti Taiko.

Není to poprvé, co bude mít Praha vánoční strom z Libereckého kraje. Loňský smrk ztepilý zase pocházel z Roztok na Křivoklátsku a předloňský z Pecky na Jičínsku. Před třemi lety dodala strom Praze Česká Lípa.