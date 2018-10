Incident se odehrál ve čtvrtek kolem čtvrté hodiny ranní. S ohledem na to, že pachatele při činu zachytila bezpečnostní kamera, je policie našla a zadržela už stejný den odpoledne. Oba se k činu přiznali.

Historická památka Tha Phae Gate v thajském městě Čiang Mai.

FOTO: Profimedia.cz

"Scouser" faces 10 years for Chiang Mai graffiti https://bit.ly/2Euctta #Thailand #ThailandNews #ThaiNews #news #ChiangMai

Turisté policii vypověděli, že se opili v jedné z městských restaurací a že sprej našli ležet na zemi, když se vraceli zpět do hostelu. Posprejovat zeď jim v tu chvíli prý přišlo jako dobrý „vtípek“. Za ten jim nyní podle Daily Mailu hrozí až deset let za mřížemi a pokuta ve výši miliónu bahtů (téměř 700 tisíc korun).

Who is Scouse Lee B? Police hunt foreigners who vandalised Tha Pae Gate https://t.co/M0JBqmuvzL #Thailand #ThailandNews #ThaiNews #news #ChiangMai pic.twitter.com/7HXCEHsnEN