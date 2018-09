tcs, Novinky

Děti na něm poskakují na zahradě, dospělí ho používají místo židle, aby alespoň trochu zdravě seděli u počítače, Steven Payne si skákací míč vybral jako dopravní prostředek ke zdolání Alp.

Pojmenoval ho Hanniball, takže v sobě skrýval výraz pro míč - ball - i legendárního kartaginského pokořitele Alp Hannibala.

Cesta, na kterou se vydal na počátku srpna, mu zabrala celkem 17 dní. V úterý 18. srpna Payne slavnostně doskákal do Grenoblu.

Payne pohořil evropský horský masiv na skákajícím míči jako první Brit, ne-li jako první člověk, na světě.

FOTO: Steven Payne, Reuters

Z neobvyklými expedicemi má Payne zkušenosti. Když si coby doktorand nemohl sehnat práci, rozhodl se, že svůj volný čas vyplní napodobováním historických poutí na známá poutní místa. Absolvoval i pouť za ostatky Thomase Becketta do Canterbury na dřevěném koraklu, tedy malé dřevěné velšské loďce.

Britský cestovatel se v Paynovi nezapře.

FOTO: Steven Payne, Reuters

Právě během této poutě pochopil, jak moc velkým problém se ve Velké Británii stalo bezdomovectví. Na cestě mluvil s řadou lidí bez střechy nad hlavou.

Povšiml si při tom, že řada ubytoven pro bezdomovce je prý v horším stavu, než byly ty středověké.

Další bláznivé expedice čekají

Když se jednoho bezdomovce ptal, jaké to je žít na ulici, muž mu odpověděl jednoduše: „Je to ponižující a těžké. Je to jako překročit Alpy na skákacím míči.“

Steven Payne se rozhodl, že tuto expedici uskuteční, aby na problém bezdomovectví upozornil. To se mu bezesporu povedlo - po svém návratu do Británie se stal hostem mnoha televizních a rozhlasových pořadů

Největším nepřítelem na cestě bylo prý vedro. Brit se často na cestu vydával v půl šesté ráno. Elán ale neztratil.

FOTO: Steven Payne, Reuters

Jeho fanoušci teď přemýšlí, co si Payne vymyslí dál. Odvážný bláznivý muž už plánuje: Buď vyrobí tisíc let starý kluzák, na kterém se pokusí vzlétnout, nebo urazí hodně dlouhou vzdálenost na svém velocipédu. V rytířské zbroji pochopitelně.