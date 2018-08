Odkaz na Adolfa Hitlera byl zjevný na první pohled. Kromě charakteristického knírku měl poslanec na paži rovněž hákový kříž.

„Začínal jsem jako voják v německé armádě a vysloužil jsem si velký respekt. Toužil jsem ale po moci, což vyústilo v 2. světovou válku, v níž zahynulo několik (desítky miliónů) lidí včetně mě,“ řekl v projevu Sivaprasad.

TDP MP Naramalli Sivaprasad is dressed up as Adolf Hitler during protest in Parliament demanding special status for Andhra Pradesh. He had earlier also dressed up as a school boy, Narad muni and others. @parliament #naramallishivprasad #indianparliament #india pic.twitter.com/3rTojHE8ht